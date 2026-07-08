لم تكن مجرد مباراة كرة قدم عادية بالنسبة له، بل كانت معركة حرق أعصاب دفع حياته ثمنًا لها! وعاش الشارع الرياضي المصري ليلة صادمة ومأساوية، بعدما تحول شغف مشجع مصري بمباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين إلى فاجعة مرعبة انتهت بسقوطه ميتاً وسط ذهول الجميع على أحد مقاهي مدينة الإسكندرية.

التفاعل العصبي المفرط والتوتر الذي حبس أنفاس الملايين، لم يتحمله قلب هذا المشجع، لتتحول صيحات التشجيع في لحظات إلى صراخ وعويل.

الدقائق الأخيرة.. كيف تحولت الإثارة إلى فاجعة؟

بدأت فصول القصة الدراماتيكية داخل مقهى مزدحم شرقي محافظة الإسكندرية، حيث تجمعت الجماهير المصرية لمتابعة اللقاء الحماسي والمصيري الذي جمع الفراعنة بمنتخب الأرجنتين. ووفقاً لشهود العيان من رواد المقهى، كان الضحية يتابع المباراة ويبدي تعصباً وشغفاً كبيراً، متفاعلاً مع كل فرصة وهجمة بضغط نفسي هائل.

ومع تصاعد وتيرة الإثارة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء (الذي انتهى بفوز الأرجنتين)، وصلت الإثارة إلى ذروتها، وهنا حدثت الصدمة:

السقوط المفاجئ: سقط المشجع فجأة من مقعده مغشياً عليه وسط ذهول وصدمة الحاضرين.

محاولات الإنقاذ: حاول رواد المقهى إسعافه أولياً وإنعاش قلبه بشتى الطرق في مكان الحادثة.

اللحظة الحزينة: استُدعيت سيارة الإسعاف ونُقل الشاب على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها قبل وصوله إلى أيدي الأطباء.

وفور وقوع الحادثة، استنفرت السلطات الأمنية وقامت بفرض طوق أمني حول الموقع للاستماع لشهادات رواد المقهى والعاملين فيه لمعرفة كواليس الوفاة بدقة وتفريغ أي ملابسات.

وجاء التقرير الطبي الحاسم لقطع الشك باليقين، مؤكداً أن الوفاة طبيعية تماماً ولا وجود لأي شبهة جنائية، حيث تبين أن السبب هو:

هبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية.

توقف عضلة القلب نتيجة الانفعال والتوتر العصبي الزائد عن الحد.

وبناءً على التقرير وتأكيدات التحريات، صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه ليوارى الثرى في أجواء خيم عليها الحزن الشديد.

وفي تحذير طبي، يجدد أطباء القلب التحذير من أن الانفعال الحاد أثناء مشاهدة المباريات يحفز الدماغ على إفراز هرمونات الضغط مثل «الأدرينالين» بكميات هائلة ومفاجئة. وهذا الضخ الفجائي يتسبب في انقباض حاد بالشرايين وارتفاع شاهق في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى سكتة قلبية أو هبوط مفاجئ في الدورة الدموية. وينصح الخبراء بضرورة الابتعاد عن الشاشة فوراً إذا شعر المشجع بتسارع غير طبيعي في ضربات القلب أو ضيق في التنفس.