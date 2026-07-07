نصحت هيئة الغذاء المستهلكين بالمقارنة بين الخيارات الغذائية عبر الإشارة الضوئية على عبوة المنتج. وشرحت الهيئة كيفية قراءة «الإشارة الضوئية» على عبوات المنتجات الغذائية لمساعدة المستهلك في اختيار أغذية منخفضة الملح وبقيمة غذائية أعلى. إذ يشير اللون الأحمر إلى احتواء المنتج على كمية عالية من الملح يُستحسن تجنبه واختيار بدائل أخرى ذات محتوى أقل من الملح للحفاظ على الصحة. ويشير اللون الأصفر إلى احتواء المنتج على كمية متوسطة من الملح. واعتبرت الهيئة هذا الخيار مرنا ولكن يفضل موازنته مع بقية الوجبات طوال اليوم.



أما اللون الأخضر فيعني احتواء المنتج على كمية منخفضة من الملح وينصح بجعله خياراً أفضل من الناحية الغذائية مقارنة بغيره من المنتجات، مع الحرص والانتباه على ألا يكون المنتج مرتفعاً بعناصر أخرى مثل السكريات والدهون.



ونبهت هيئة الغذاء إلى أن الإشارة الضوئية تشمل عناصر أخرى تظهر في الخانات الرمادية مثل الطاقة، الدهون، الدهون المشبعة، ومجموع السكريات، وتطبيق نفس قاعدة الألوان لمعرفة جودة المنتج.