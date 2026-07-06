في تحول لافت، أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، حل حكومتها في غزة، وإتمام استعدادات نقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي «حكومة حماس»، محمد الفرا، ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، استقالا من منصبيهما رسمياً، تمهيداً لتسليم السلطة للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.

وأوضح أنه تقرر اعتبار رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية بمثابة «هيئة مؤقتة»، مشيراً إلى أن كافة الموظفين العاملين في العمل الحكومي، سيعملون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن هذه الخطوة، تأتي في سياق نقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، واستجابة جديدة للمصالح العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني، وسعياً للتخفيف من معاناة المواطنين الشديدة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحركة قررت حلّ لجنتها الإدارية الحكومية التي تدير قطاع غزة، كبادرة حسن نية، تمهيداً لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع.

وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس دونالد ترمب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

وقال مصدر مطلع في حماس لوكالة «فرانس برس» إن الحركة «قررت حلّ اللجنة الحكومية (حكومة حماس) في غزة، وسيتم تعيين شخصية مقبولة وطنياً مسيّراً لأعمال اللجنة التي ستصبح لجنة تسيير أعمال إلى حين استلام اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها الحكومية رسمياً في القطاع».

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر الماضي، أكدت حماس مراراً جاهزيتها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع، وتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة التي تضم مستقلين من أصحاب الكفاءات.

وتمثّل هذه الخطوة تحولاً سياسياً لافتاً لحماس منذ سيطرتها على غزة عام 2007 على إثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكشف مسؤول في فصيل فلسطيني شارك في مباحثات القاهرة أن حماس أخبرت الأسبوع الماضي الفصائل المشاركة في تلك الاجتماعات أنها «أبلغت الوسطاء ببادرة نوايا حسنة لحل اللجنة».

وأضاف أن الفصائل «رحبت بقرار حماس واعتبرته يشكل خطوة جادة لتسليم اللجنة الوطنية التي يرأسها علي شعث، مهامها الحكومية في غزة فور وصولها».

ويقيم رئيس اللجنة، الذي تولى مناصب حكومية سابقاً، وأعضاؤها في القاهرة بشكل مؤقت، إذ لم توافق إسرائيل على دخولهم لغزة، بحسب ما قال عضو في اللجنة.