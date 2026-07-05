علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، التي تضم المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو والمدرب الألماني ماتياس يايسله، كانت تضع استمرار الإيفواري فرانك كيسيه ضمن أولوياتها الفنية، من خلال تجديد عقده لموسمين إضافيين، حفاظاً على استقرار وسط الفريق.



وبيّنت المصادر أن رغبة اللاعب في الحصول على عقد يمتد لثلاثة مواسم حالت دون إتمام الاتفاق، في ظل تمسك اللجنة الفنية بصيغة عقد أقصر تتوافق مع خطط النادي الفنية والمرحلة القادمة.



وفي ملف آخر، اتجهت اللجنة الفنية إلى فك الارتباط مع الجزائري رياض محرز، ضمن مراجعة شاملة لاحتياجات الفريق في الخط الأمامي، ورغبتها في التعاقد مع جناح يمتلك سرعات أعلى، وقدرة أكبر على أداء الأدوار الهجومية والدفاعية.



وتسعى اللجنة الفنية إلى اختيار عنصر أجنبي ينسجم مع أسلوب يايسله، القائم على الضغط والتحولات السريعة، ويمنح الفريق حلولاً أوسع على الأطراف، استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية القادمة.



وكان النادي الأهلي قد أعلن رسمياً رحيل الثنائي فرانك كيسيه ورياض محرز، موجهاً لهما رسائل شكر وتقدير عبر حساباته الرسمية، بعد مساهمتهما مع الفريق خلال المواسم الماضية، التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي.