ألقت السلطات اليمنية القبض على خلية إرهابية حوثية متورطة في اغتيال مراسل قناتي «العربية» و«الحدث» في حضرموت الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنه إعلام المقاومة الوطنية اليوم (السبت).



وذكر الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، تمكنت من اعتقال اثنين، فيما تواصل ملاحقة المتهم الثالث، ضمن خلية اغتيالات اعترفت باغتيال الصحفي محمد عيضة في المكلا، وكانت تخطط لاغتيال العميد صلاح الصلاحي في عدن، مبيناً أن الخلية تعمل لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأوضح الإعلام أن الاستخبارات، وبعد كشف خلية اغتيال الشهيد العميد يحيى وحيش، رصدت جهوداً حوثية لاستدراج العميد صلاح الصلاحي، الذي غادر المخا إلى القاهرة في إجازة الشهر الماضي». وأضاف أن الصلاحي، الذي كان يقود ما يسمى «لواء الصماد» قبل مغادرته مناطق سيطرة الحوثيين وانضمامه إلى المقاومة الوطنية، تلقى اتصالات من عناصر حوثية ادعت أنها تتبع «عفاش طارق»، فوجهته الاستخبارات بمواصلة التواصل معهم ضمن خطة لاستدراج أفراد الخلية.



وأضاف أن الطرفين اتفقا على عقد لقاء في أحد فنادق عدن، وبمجرد تحديد ساعة الصفر، أبلغت الاستخبارات جهاز أمن الدولة، الذي داهم الموقع المحدد وألقى القبض على أفراد الخلية.



وكان الصحفي محمد عيضة قد اغتيل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، في 24 يونيو الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته. وبحسب شرطة حضرموت، كانت العبوة الناسفة مزروعة أسفل مقعد السائق، وانفجرت أمام المدرسة الباكستانية في محيط ملاعب البندر.