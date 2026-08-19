في تطور جديد لجريمة 15 مايو بالعاصمة المصرية القاهرة التي راح ضحيتها 4 أشخاص، أمرت النيابة العامة المصرية، بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه، إلى جانب اتهامه بإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص.

المتهم.

ويأتي قرار الإحالة إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 14 أغسطس 2026، بشأن الواقعة التي شهدتها إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة شخص آخر.

إخطار بإطلاق نار داخل شقة سكنية

وبحسب ما أوردته النيابة العامة، فقد تلقت إخطارًا بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر.

وتمكن عدد من الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في ملابسات الواقعة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الحادثة لإجراء المعاينة، حيث جرى ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة، إلى جانب كمية من الذخائر وفوارغ الطلقات.

خلافات أسرية وراء الجريمة

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية بين المتهم ومطلقته.

وأثناء استجوابه، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه حدد موعدًا للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم، بزعم السعي إلى تسوية الخلافات القائمة بينه وبين مطلقته.

وبحسب اعترافاته، توجه المتهم إلى مكان اللقاء وبحوزته السلاح الناري وكمية من الذخائر، قبل أن يطلق أعيرة نارية باتجاه المجني عليهم، قاصدًا قتلهم، كما أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة، وفق ما أثبتته التحقيقات.

اعترافات المتهم تطابقت مع الأدلة

ولم تقتصر أدلة التحقيق على اعترافات المتهم، إذ أكدت النيابة العامة أن أقواله جاءت متفقة مع ما توصلت إليه التحقيقات والأدلة التي جرى جمعها.

واستمعت النيابة إلى أقوال الابن المجني عليه، فضلًا عن عدد من شهود الواقعة، بينهم ستة أشخاص كانوا حاضرين في مكان الحادث، حيث أكدوا ارتكاب المتهم للجريمة على النحو الذي أقر به.

كما قدمت إحدى الشاهدات تسجيلًا صوتيًا تضمن الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم قبيل إطلاق الأعيرة النارية.

محادثات تكشف تدبير اللقاء

وفحصت النيابة العامة كذلك المحادثات النصية المتبادلة بين المتهم وابنه، والتي كشفت، بحسب التحقيقات، عن مساعي المتهم لترتيب لقاء مع المجني عليهم، بدعوى إنهاء الخلافات القائمة بينه وبين مطلقته.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بصحة تلك المحادثات، لتضاف إلى مجموعة الأدلة التي استندت إليها النيابة في القضية.

الطب الشرعي يحسم علاقة السلاح بالجريمة

وأظهرت نتائج الفحوص الفنية أن الإصابات النارية التي لحقت بالمجني عليهم نتجت عن استخدام السلاح الناري الذي ضُبط بحوزة المتهم.

كما أكد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وجود آثار لإطلاق مقذوفات نارية داخل مسرح الجريمة.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات من أدلة واعترافات وشهادات وتقارير فنية وطب شرعي، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، عن اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص.