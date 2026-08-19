كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن التأثير العميق الذي خلّفه رحيل والدته، الفنانة الراحلة سمية الألصدمة في، على حالته النفسية وحياته المهنية، مشيراً إلى أنه لا يزال يعاني آثار الصدمة ويحاول التكيف مع غيابها، كما تحدث بصراحة عن أفكار الانتحار التي راودته خلال هذه الفترة الصعبة.



وقال الفيشاوي خلال أحدث ظهور له عبر Unwritten Stories، إنه لا يزال يعيش وقع صدمة وفاة والدته، موضحاً أنه يحاول استعادة توازنه والتعامل مع تفاصيل حياته اليومية في ظل غيابها.



مرحلة صعبة



وتحدث الفنان المصري عن صعوبة المرحلة التي يمر بها، قائلاً: "أحاول أتعامل مع الحياة، أحاول ألا انتحر"، في إشارة إلى مقاومته للأفكار الانتحارية التي تراوده في أعقاب فقدان والدته.



وأوضح الفيشاوي أن وفاة والدته لا تزال حديثة، مضيفاً "عندي صدمة كبيرة، وأحاول التعامل معها تدريجياً".



تراجع الحماس



وأشار الفيشاوي إلى أن رحيل سمية الألفي انعكس أيضاً على علاقته بمهنته، موضحاً أن حماسه للتمثيل تراجع بشكل ملحوظ منذ وفاتها، بعدما كان الفن يمثل جزءاً أساسياً من حياته.



يذكر أن الفنانة المصرية سمية الألفي رحلت في 20 ديسمبر 2025 عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد تدهور حالتها الصحية عقب معاناة طويلة مع المرض.