بعد تعرضها لخسائر حادة وتراجع المؤشرات الإقليمية، استقرت الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها المسجلة أخيراً

وثبت مؤشر ستوكس يوروب 600 الشامل قريباً من أدنى مستوياته، في وقت سجل فيه مؤشر داكس الألماني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنفس النسبة.

تكاليف الاقتراض

وتأثرت حركة التداول بارتفاع تكاليف الاقتراض القياسية وصعود عوائد السندات الحكومية في ألمانيا والولايات المتحدة لأعلى المستويات منذ سنوات.

وساهم صعود عوائد الديون السيادية في تقليص جاذبية الأسهم مقارنة بالبدائل الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة.

تزايد الضغوط

وتزايدت الضغوط على الأسواق مع تذبذب أسعار خام برنت قرب أعلى مستوياتها واقتراب التضخم بمنطقة اليورو من 3%. ودفعت هذه المستويات أسواق المال لترجيح اتخاذ قرارات بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للحد من الضغوط السعرية.

وتترقب المؤسسات المالية كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد اتجاهات الأسواق.

وتستهدف التقييمات المرتقبة قياس استجابة صانعي السياسة النقدية لتباطؤ النمو وتكاليف الاقتراض المرتفعة.