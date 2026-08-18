أنهت نقابة المهن الموسيقية في مصر حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول إمكانية إقامة حفل الفنان المصري محمد رمضان في رأس البر، والمقرر له الخميس القادم، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها النقيب مصطفى كامل بشأن تجاوزات الحفل الأخير وإمكانية عدم السماح بإصدار تصاريح جديدة للفنان.

موافقة رسمية على الحفل

وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن النقابة وافقت على إصدار التصريح الخاص بحفل محمد رمضان في مدينة رأس البر، مؤكدًا أن الحفل سيقام وفق الضوابط المحددة.

الفنان المصري محمد رمضان

ضوابط قبل الحفل

وأوضح أن الموافقة لم تكن دون شروط، إذ شددت النقابة على ضرورة التزام الفنان بالقواعد المنظمة للحفلات، ومن بينها عدم خلع ملابسه خلال تقديم فقرته الغنائية على المسرح.

تحذير للمنظمين

وأكد المتحدث باسم النقابة أن مخالفة التعليمات لن تمر دون إجراءات، مشيرًا إلى أن الجهة المنظمة للحفل قد تواجه منعها من الحصول على تصاريح لإقامة حفلات جديدة حال عدم الالتزام بالضوابط التي وضعتها النقابة.

تصاريح الحفلات

وتأتي هذه التطورات على خلفية موقف سابق لمصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الذي أوضح أن حفلات محمد رمضان الغنائية تخضع لتصاريح النقابة، مشيرًا إلى أن استمرار منحها يرتبط بمدى التزام الفنان بالقواعد المنظمة للمهنة وما تفرضه من ضوابط.

أزمة حفل الساحل

وتعود بداية الجدل إلى حفل رمضان الأخير في الساحل الشمالي، بعدما ظهر خلال فقرته الغنائية من دون قميص، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، ودفع النقابة إلى التأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط في الحفلات القادمة مع احتمالية اتخاذ إجراءات تجاه أي تجاوزات جديدة.