حددت الجهات المختصة مدة صلاحية إذن استيراد الخضار والفواكه بـ15 يوماً من تاريخ صدوره، ضمن دليل تراخيص الاستيراد الجديد الذي أقره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على أن يبدأ العمل به بعد مضي 30 يوماً.



وألزم الدليل المستورد بالحصول على إذن الاستيراد قبل وصول الشحنة إلى منفذ الدخول بـ24 ساعة على الأقل، وعدم شحن الإرسالية إلا بعد صدور الموافقة، على أن ترفض أي إرسالية لم يصدر لها إذن استيراد، ويتحمل المستورد المسؤولية كاملة.



واشترط الدليل حصول المستورد على ترخيص لاستيراد الخضار والفواكه صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووجود سجل تجاري ملائم لنوع النشاط، مع إضافة الأصناف المستوردة بحسب الفاتورة وتعبئة جميع الحقول الإلزامية في طلب الإذن.



كما اشترط أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو في حدود النسب المسموح بها وفق المعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تخلو من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي في المملكة.



وأتاح الدليل إرفاق نسخة إلكترونية من شهادة الصحة النباتية تتضمن رمز «QR» أو رابطاً للتحقق من صحتها، إضافة إلى شهادة المنشأ ومستندات الشحن والشهادة الجمركية.



وتقدم طلبات الاستيراد عبر منصة «نما»، وحدد الدليل مدة معالجة الطلب بحد أقصى 7 أيام عمل، فيما يحق لمن يرفض طلبه التظلم لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض.