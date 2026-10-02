خرجت الفنانة المصرية رحمة محسن عن صمتها لتوضح حقيقة التكهنات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة بينها وبين الفنان أحمد العوضي، خاصة عقب الإعلان عن استبعادها من قائمة أبطال مسلسله الرمضاني المرتقب «سلطان الديب».

وأكدت رحمة محسن في تصريحاتها الأخيرة أن ما يتم تداوله عن وجود خصومة بينهما لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن العوضي يظل صاحب فضل كبير في مسيرتها الغنائية والتمثيلية. وأوضحت أن خطوة الظهور إلى جانبه اختصرت عليها سنوات طويلة من السعي للتواجد على الساحة الفنية، مؤكدة أن التواصل والود بينهما مستمران حتى اللحظة.

وعن الحركة التي أثارت تساؤلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بإلغاء متابعتها لحساب العوضي على «إنستغرام»، أوضحت رحمة محسن أن التصرف جاء في سياق مزاح عابر ومواقف بسيطة تتكرر بين المقربين، ولا يحمل أي دلالات عن وجود خلاف عميق. كما نفت وجود أي ربط بين هذا التصرف ومتابعتها لحساب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مبيّنة أنها تتابع حساب الأخيرة منذ نحو عشر سنوات متواصلة.

من جانبه، حسم أحمد العوضي ترتيبات عمله الدرامي الجديد «سلطان الديب»، موضحاً استراتيجيته المستمرة في إتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة وشابة في أدوار البطولة. وتقرر أن تخوض الوجه الجديد لجين خليفة، التي لفتت الأنظار أخيراً في كليب «لولا البنات» مع الفنان عمرو دياب، أولى تجاربها التمثيلية عبر هذا المسلسل.