تحول الحماس الجماهيري لجمهور الراب في روسيا إلى صدمة مدوية، عقب الإلغاء المفاجئ لحفلتي المغني الأمريكي المثير للجدل كانييه ويست (Ye) في مدينة سان بطرسبرغ، وتحول ملف الفعالية إلى تحقيقات رسمية بشبهات احتيال مالي ورفض سياسي رفيع.

وكشفت التحقيقات الروسية شروع الوكالة المنظمة (Say Agency) في بيع تذاكر الحفلتين على ملعب «غازبروم أرينا» بأسعار خيالية تراوحت بين 9 آلاف و160 ألف روبل، قبل إبرام أي عقد رسمي، حيث سارعت إدارة الملعب بنفي وجود أي اتفاق لاستضافة الحدث، ما دفع السلطات لفتح تحقيق في جمع مبالغ ضخمة بناءً على وعود غير مستندة قانونياً.

ولم تقف الأزمة عند الخداع اللوجستي، بل واجه الحفل عاصفة رفض من المدونين العسكريين المؤيدين للجيش، اعتراضاً على جمع ملايين الروبلات لصالح فنان أمريكي في ظل الدعم العسكري الأخير لواشنطن لأوكرانيا. كما هاجمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الفعالية مؤكدة أنها «غير مقبولة» نظراً لتاريخ كانييه الحافل بالإشادة بأدولف هتلر واتهامات معاداة السامية.

وتبين أن الأزمة نتجت عن استغلال الشركة المنظمة لزيارة شخصية قام بها كانييه ويست لموسكو أخيراً لحضور عيد ميلاد صديقه مصمم الأزياء غوشا روبشينسكي، حيث استثمرت الشركة الضجة الإعلامية للترويج للحفلين الوهميين، وسط تعهدات متأخرة من الوكالة بإعادة أموال التذاكر بدءاً من أكتوبر 2026 تحت إشراف المحققين.