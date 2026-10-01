أعلن الدكتور رضا الوكيل اعتذاره عن استكمال مهامه رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، في خطوة جاءت بعد تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وما تبعها من ردود فعل وانتقادات من عدد من الموسيقيين والفنانين.

وكشف الوكيل عن قراره في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، تحدث خلالها عن تجربته داخل الدار وما سعى إلى تغييره خلال فترة توليه المسؤولية.

تغييرات داخل دار الأوبرا

واستند الوكيل خلال رسالته جانبًا من الفترة التي قضاها في رئاسة دار الأوبرا، مشيرًا إلى أنه حاول خلال فترة قصيرة تعديل عدد من السلوكيات والممارسات التي لم يكن يتقبل استمرارها، مؤكدًا أنه نجح في تغيير بعض الأمور التي رأى ضرورة إصلاحها.

وأوضح أنه كان يتمنى استكمال فترة تعيينه، لكنه اختار الاعتذار عن المنصب، مشددًا على تمسكه بمواقفه المتعلقة بالاختيارات الفنية، وقال: «لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي لفنان مصري أقف معه لثقتي في موهبته الكبيرة وحب الجمهور المصري له».

لا أرغب في خلافات

وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يريد أن يتحول موقفه إلى خلاف مع أي طرف، قائلاً إنه لا يرغب في أن يكون سببًا في مشكلات أو خصومات مع أصدقائه وزملائه، قائلاً: «لن أكون سببًا في مشكلات مع أحد أو عداء بيني وبين أصدقائي الداعمين لأحد».

رسالة إلى زملائه

وفي ختام رسالته، وجه رضا الوكيل الشكر إلى زملائه على ثقتهم به، مؤكدًا رغبته في مواصلة الوجود داخل دار الأوبرا المصرية بصفته فنانًا وصديقًا، من خلال المشاركة في الأعمال الفنية التي يتم تكليفه بها، متمنياً التوفيق للجميع.

تساؤلات بعد اعتذاره

وأثار إعلان رضا الوكيل اعتذاره عن استكمال فترة رئاسته لدار الأوبرا المصرية تساؤلات عدة، خصوصًا أنه تحدث عن رفضه التدخل في اختياراته الفنية، دون أن يكشف بشكل واضح عن الجهة أو الشخص الذي قصده، أو تفاصيل الموقف الذي سبق قراره.