«أرض الملائكة» يقود سلاف فواخرجي إلى الأوسكار

سجلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حضوراً جديداً في المحافل السينمائية العالمية، بعدما أصبح فيلمها الإيراني «أرض الملائكة» (The Land of Angels) ممثلاً لإيران في الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار المقرر إقامتها عام 2027، في خطوة جديدة ضمن مسيرة العمل الذي حصد عدداً من الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية.

أول تعليق

واحتفلت فواخرجي بالإنجاز عبر حسابها على منصة «إكس»، حيث نشرت الملصق الدعائي للفيلم، معربة عن فخرها وامتنانها لهذه المشاركة، ومشيرة إلى أنها أول ممثلة سورية يشارك فيلم من بطولتها في سباق الأوسكار.



قصة وتفاصيل الفيلم

يتناول الفيلم حكاية إنسانية تدور أحداثها داخل قرية حدودية معزولة، ويركز على معاناة الإنسان وبراءة الأطفال، إلى جانب تناوله القضية الفلسطينية والظروف الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وتجسد سلاف فواخرجي شخصية «ضحى»، وتشاركها البطولة مجموعة من المواهب العربية والإيرانية، بينهم علي ذيب، فاطمة المعصومة زريق، أهورا لطفي، محمد أسد، زهراء فاضل، فاطمة مريش وعلي رضا علاو، فيما تولى بابك خواجة باشا إخراج الفيلم.

جوائز سابقة

ويأتي وصول «أرض الملائكة» إلى سباق الأوسكار بعد نجاحات حققها في عدد من المهرجانات، من بينها مهرجان قازان السينمائي الدولي في روسيا، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، بينما نالت سلاف فواخرجي جائزة أفضل ممثلة عن دورها.

كما حصلت فواخرجي على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فجر السينمائي الدولي بطهران، لتصبح، وفق ما أُعلن حينها، أول فنانة عربية وغير إيرانية تحصل على هذا التكريم في تاريخ المهرجان.