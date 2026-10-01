شهد طريق أسوان – أبو سمبل البري، صباح اليوم الخميس، حادث تصادم بين حافلة سياحية وأخرى صغيرة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً كانوا على متن المركبتين.

ووقع الحادث على بعد نحو سبعة كيلومترات من منطقة وادي كركر، بعدما اصطدمت الحافلة الصغيرة بالحافلة السياحية التي كانت تقل مجموعة من السياح الصينيين، وهو ما تسبب في تهشم مقدمة المركبة بشكل كامل، وفق الصور المتداولة من موقع الحادث.

وأسفر التصادم عن إصابة تسعة سياح صينيين وثلاثة مصريين، تعرضوا لكدمات وكسور متفرقة، فيما جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجّه محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، بتوفير أعلى مستويات العناية الطبية للمصابين، والمتابعة المستمرة لحالاتهم الصحية داخل المستشفى، إضافة إلى توفير كل ما يلزم من إمكانيات علاجية حتى تماثلهم للشفاء.