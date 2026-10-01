حين تتقاطع لقطة عفوية مع حسابات السياسة الحادة، تتحول صورة فوتوغرافية بسيطة إلى صاعقة تفجر أزمة وطنية كبرى. هذا بالضبط ما حدث في فرنسا، حيث وجدت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان نفسها في عين العاصفة بعد انتشار صورة تجمعها براهبة مسيحية ترتدي غطاء الرأس التقليدي، وسط ابتسامات عريضة وعبارات الاحتفاء بـ«نهضة فرنسا».

لم تكن الصورة العادية التي نشرها النائب الأوروبي ماتييو فاليه لتلفت الانتباه لولا توقيتها بالغ الحساسية. فقد جاءت اللقطة التي التقطت خلال الزيارة التاريخية للبابا ليون الرابع عشر، بعد أسابيع معدودة فقط من إعلان لوبان عن مساعيها الحثيثة لحظر الحجاب الإسلامي في الفضاء العام وفرض عقوبات مالية على مرتديه عبر استفتاء شعبي حال وصولها إلى قصر الإليزيه.

هذا التناقض الصارخ (حيث يُحتفى بغطاء الرأس الديني للراهبات بينما يُحارب الحجاب الإسلامي في الشوارع) أشعل موجة جدل عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات واسعة لليمين المتطرف بسياسة «الكيل بمكيالين»، متسائلين عما إذا كان المعيار هو المظهر الديني بحد ذاته أم هوية من ترتديه.

ولم يتوقف الأمر عند حدود التنديد الرقمي، بل امتد ليتجسد في حركات احتجاجية لافتة، إذ ظهرت نساء مسيحيات وغير مسلمات مرتديات الحجاب رمزياً تضامناً مع المسلمات ورفضاً للمشروع السياسي اليميني. وفي السياق نفسه، ارتفعت أصوات من داخل المؤسسة الأمنية، مثل النقابي رودي مانّا، محذرة من مغبة توريط الشرطة في تحرير مخالفات قانونية ضد المحجبات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تثقلها مهام أسمى وأكثر أهمية من ملاحقة ملابس الناس.

وفي محاولة لاحتواء العاصفة، سارع حزب «التجمع الوطني» للتمييز بين الرموز المسيحية وما أسماه «محاربة الإسلاموية»، متحدثاً عن حماية الثقافة لا الأديان. بالتزامن مع ذلك، دخل البابا على خط النقاش مؤكداً أن «العلمانية العادلة» لا تقتضي إقصاء الدين من الفضاء العام.

وبينما تتواصل المعركة المحتدمة حول تفسير حدود العلمانية في فرنسا، تظل صورة لوبان والراهبة مرآة عاكسة لتعقيدات الصراع المستمر حول الهوية والحرية الشخصية في الشارع الفرنسي.