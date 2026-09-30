أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بُعد اليوم، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً، عبر منصة «البلاك بورد»، في المقر الرئيس بالحوية وجميع مقرات الجامعة بمحافظة الطائف، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.



دوام الموظفين من 12 ظهراً



وأوضحت الجامعة أن دوام الموظفين سيستمر عن بُعد من الساعة 12 ظهراً، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. وأكدت استمرار الدراسة ودوام الموظفين حضوريًا في فروع الجامعة بمحافظات تربة والخرمة ورنية.