أعلنت السلطات السورية اليوم أنها اعتقلت خلية تابعة لحزب الله قرب الجولان المحتل، قالت إنها «كانت تخطط لتنفيذ عمليات» دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي نشرته وكالة الأنباء السورية «أنه في عملية أمنية استباقية، أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططًا تخريبيًا في حوض اليرموك بدرعا، وتم القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من ثلاثة أشخاص».

وتابع البيان أن «العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ؛ بهدف شن هجمات لزعزعة الأمن والاستقرار وقد جرى تفكيك المنصات بالكامل في حين تستمر التحقيقات مع الموقوفين تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص».