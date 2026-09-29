توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، فيما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، إضافة إلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 42 كم/ساعة على الجزء الأوسط. وعلى الجزء الجنوبي، تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 30 كم/ساعة، وقد تتجاوز 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما يصل إلى أكثر من مترين جنوباً مع السحب الرعدية، ويصبح البحر مائجاً.

الخليج العربي

وفي الخليج العربي، تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 إلى 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية وشمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كم/ساعة جنوباً. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف شمالاً، وبين نصف متر ومتر جنوباً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي."}