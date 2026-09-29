رفعت أمانة محافظة جدة، النطاق الأحمر عن 3,787 قطعة أرض ضمن أراضي مخططات منح المليساء جنوبي المحافظة، بما يتيح لأصحاب الأراضي المشمولة الاستفادة من الخدمات البلدية واستكمال الإجراءات المتاحة.

وأوضحت الأمانة، أن رفع الطبقة الحمراء عن الأراضي المشمولة يعني إنهاء القيود البلدية المرتبطة بالنطاق الأحمر، وإتاحة الإجراءات والخدمات البلدية المقررة عليها، ومن بينها التقدّم بطلبات التراخيص والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

وبيّنت أن التقديم بطلب الخدمات البلدية لقطع الأراضي المشمولة برفع النطاق الأحمر يتم من خلال المكاتب الهندسية، التي يمكنها استكمال الإجراءات البلدية المرتبطة بها.

وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة العمل على دراسة الأراضي التي ما تزال ضمن النطاق الأحمر في مختلف أنحاء المحافظة، واستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بشأنها، على أن يتم معالجتها على مراحل، في إطار جهودها لتيسير الخدمات البلدية، ومعالجة أوضاع الأراضي والمخططات، وتمكين المستفيدين من استكمال إجراءاتهم وفق الأنظمة المعتمدة.