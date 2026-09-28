تستعد الدراما السورية لموسم رمضان 2027 بمسلسل «العرس»، الذي يجمع عدداً من النجوم مثل كاريس بشار وسلافة معمار وشكران مرتجى وأمل عرفة في بطولة نسائية، ضمن حكاية اجتماعية تدور أحداثها في دمشق.

حكاية من دمشق

ويرصد العمل مجموعة من الشخصيات التي تتقاطع حكاياتها مع تطور الأحداث، مع التركيز على أحلام الشباب وطموحاتهم، والتحديات والإحباطات التي قد تغير مساراتهم وتؤثر في اختياراتهم.

علاقات متشابكة

وتحضر العلاقات الإنسانية في صدارة أحداث «العرس»، بينما تشكل الشخصيات النسائية الأربع محوراً أساسياً في القصة، وتتداخل حكاياتهن مع بقية أبطال العمل ضمن خطوط درامية متشابكة.

ويحمل المسلسل توقيع الكاتبة السورية يم مشهدي، التي تعود إلى الدراما السورية من خلال عمل يعتمد على التفاصيل الاجتماعية والحياتية، فيما يضم إلى جانب بطلاته عدداً من نجوم الدراما السورية.

ويتكون «العرس» من 30 حلقة، وتستمر التحضيرات النهائية استعداداً لبدء التصوير خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع استكمال فريق العمل والإعلان عن بقية المشاركين، تمهيداً لعرضه في رمضان 2027.

أعمال أمل عرفة

وعلى جانب آخر، تواصل أمل عرفة حضورها الدرامي من خلال مسلسل «ليل خرمس»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب هدى حسين وعبدالمحسن النمر، الذي انضم أخيراً إلى قائمة أبطال العمل، بالتزامن مع التحضيرات للعمل.