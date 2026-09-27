حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من المخاطر الصحية لعشبة «الشذاب» التي تستخدم في الزينة وطرد الحشرات، ونصحت بعض الفئات التي تستدعي حالتها الحذر والامتناع عن استخدامها.

وأوضحت هيئة الدواء أن «الشذاب» نبات عطري يستخدم في الزينة وطرد الحشرات، وهي من النباتات عالية الخطورة ولا ينصح باستخدامها على الإطلاق في حالات عدة منها حالات الحمل والرضاعة، ومرضى الكبد والكلى، وتخثر الدم.

وعن الأعراض الجانبية لاستخدام النبتة، تشمل الإرهاق الشديد، واضطرابات النوم، والدوخة، والغثيان، والتشنجات المعوية وآلام البطن.

«الشذاب» معروفة علمياً باسم Ruta graveolens، أو الفيجل أو السيسبان، وهي شجيرة عطرية معمرة تتميز بأوراقها الخضراء المائلة للزرقة وأزهارها الصفراء الصغيرة. وعلى الرغم من استخدامها التاريخي في الطب الشعبي كمضاد للتقلصات ومسكن للألم، إلا أن الهيئات الصحية الحديثة، وعلى رأسها الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذر رسمياً من الاستخدام البشري الداخلي للعشبة وصنفتها كواحدة من النباتات عالية الخطورة.

وينصح باستخداماتها الآمنة والمعتمدة على الجوانب الخارجية غير الطبية لطرد الحشرات والقوارض نظراً لرائحتها النفاذة، كما تُزرع في الحدائق المنزلية لشكلها وخصائصها العطرية وتستخدم مستخلصاتها أحياناً في تعقيم وتنظيف الأسطح.