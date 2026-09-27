واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رسالته الإنسانية النابضة بالبذل والعطاء، مستهدفًا تخفيف معاناة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه في أحلك الظروف، حيث وزّع المركز أمس (السبت) 550 سلة غذائية في منطقة الحامي التابعة لمديرية الشحر بمحافظة حضرموت، وذلك بالتعاون مع الشريك المنفذ «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية».

ونجحت هذه الجهود الإغاثية المباشرة في مد يد العون لـ 3850 فردًا ينتمون للأسر الأشد احتياجًا والفئات الأكثر تضررًا، مساهمةً في سد جانب محوري من حاجاتهم الغذائية الأساسية، وتمكينهم من مواجهة التحديات المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على حياتهم اليومية.

وتعكس هذه المبادرة الحرص المتواصل من قبل المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»، على سد الفجوة الغذائية ودعم منظومة الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية، عبر حزمة من المشاريع المتكاملة والبرامج الإغاثية المستدامة التي تهدف في مقامها الأول إلى كبح تداعيات الأزمة الإنسانية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.