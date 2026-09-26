غادر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، معسكر «الفراعنة» قبل مواجهة جنوب السودان المقررة الثلاثاء المقبل، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وسط تباين بشأن أسباب رحيله، بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين النادي الأهلي المصري والمدير الفني للمنتخب حسام حسن.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجهاز الفني اتفق مع صلاح، قبل مواجهة أنغولا، على عدم مشاركته أمام جنوب السودان، مبرراً القرار برغبة الجهاز في إراحة اللاعب، خصوصاً أن المباراة ستقام على أرضية من العشب الصناعي، وما قد يترتب عليها من مخاوف تتعلق بالإصابات.

وجاء الإعلان بعد مشاركة صلاح أساسياً أمام أنغولا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل استبداله في الدقيقة 60. وكان الجهاز الفني قد أوضح عقب اللقاء أن القرار فني، مؤكداً عدم معاناة اللاعب من أي إصابة، فيما تحدثت تقارير إعلامية مصرية عن استياء صلاح من استبداله، وربطت ذلك بقرار مغادرته المعسكر.

ويتزامن ذلك مع أزمة أخرى بين الأهلي وحسام حسن، بعدما أصدر النادي بياناً انتقد فيه تصريحات المدير الفني بشأن حارسه وقائده محمد الشناوي، الذي وصفه حسن بأنه «منتهٍ» عند استدعائه للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأكد الأهلي رفضه المساس بالقيمة الفنية والأدبية لأي من لاعبيه، مع إقراره بحق المدير الفني للمنتخب في اختيار اللاعبين وفق رؤيته الفنية. كما اعترض النادي على تصريحات حسن بشأن مستوى كرة القدم التي تقدمها الأندية المصرية، معتبراً أنها تقلل من شأن الأندية والمسابقات المحلية.

وشدد الأهلي على أهمية الاحترام المتبادل بين جميع أطراف المنظومة، مثمناً موقف رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة الداعم لقيمة الشناوي، ومؤكداً ترقبه موقف اتحاد الكرة من تصريحات المدير الفني.

ويتصدر مالاوي المجموعة الثانية بثلاث نقاط، فيما تملك مصر وأنغولا نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما السلبي.