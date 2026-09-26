التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وجرى خلال اللقاء الإشادة بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وبحث الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الباكستاني عدد من المسؤولين.