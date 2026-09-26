التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة نيويورك، رئيس مجلس الوزراء في لبنان نواف سلام، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، وتثمين الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على بدء العمل على تفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد بن فرحان.