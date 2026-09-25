أعلنت قوات درع الوطن اليمنية اليوم (الجمعة)، سيطرة قواتها، مسنودة بقوات العمالقة ورجال القبائل، على قمة جبل نُمان ودار الكافر، المطلّ على مديريتي الوازعية والمضاربة بمحافظة لحج، في عملية عسكرية خاطفة.



وقالت القوات على حسابها في «إكس»: إن العملية بدأت بتسلل ليلي محكم، أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجراً، ما أجبر عناصر مليشيا الحوثي على الفرار، مخلفة خسائر بشرية وأسلحة وذخائر.



يُعد جبل نُمان من المواقع الإستراتيجية، لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة، واستخدمته المليشيا لمراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة. وبحسب القوات، فإن السيطرة على هذه الجبال ستسهم في تأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوازعية، والحد من مصادر التهديد والقصف الحوثي، وقطع أحد مسارات التسلل المهمة.



وشهدت جبهات القتال في محافظة تعز والساحل الغربي ومأرب والجوف انهيارات متواصلة للمليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية.



وذكرت مصادر عسكرية في تعز أن القوات المسلحة، بمساندة من الأهالي، تمكنت من استعادة عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، بينها مدرسة الدمّدام وتبة الشهداء وتبة قبة، إلى جانب أجزاء واسعة من منطقة شريّرة.



في غضون ذلك، سيّر أبناء محافظة تعز خلال الساعات الماضية قافلة غذائية كبيرة للقوات المسلحة المرابطة على الأطراف الجنوبية والغربية للمحافظة، في إطار الدعم الشعبي الواسع لأبنائهم من المقاتلين. وتتضمن القافلة مواد غذائية بمختلف أنواعها، وماء وبطانيات، وغيرها من المواد التي تساعدهم في مواجهة المليشيا الحوثية.