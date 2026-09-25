عقد الفنان السعودي عايض قرانه على فتاة كويتية، في خطوة أعلنها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فيما كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن العروس تنتمي إلى أسرة كويتية كريمة.

وقال عايض معلناً عقد قرانه: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم بحمد الله عقد قراني على من اختارها الله شريكةً لعمري، وأسأله سبحانه أن يبارك لنا، ويبارك علينا، ويجمع بيننا في خير. اللهم اجعله عقداً تُعقد معه سعادتنا، وتبدأ به أجمل أيامنا».

زواج ثانٍ بعد 3 أعوام من الانفصال

ويأتي عقد قران عايض بعد نحو ثلاثة أعوام من إعلان انفصاله عن الفنانة السعودية هبة الحسين، التي كان قد تزوجها في الثاني من سبتمبر 2020، قبل أن تعلن في 2023 انفصالهما خلال لقاء إعلامي.

**media«2771114»**

من «إنستغرام» إلى نجومية الأغنية

ويستعد عايض، اليوم، لإحياء حفلة غنائية في العاصمة الرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.

وُلد عايض في الرياض في 24 ذي الحجة 1416هـ، الموافق 11 مايو 1996، وتنحدر أصول أسرته من محافظة بلقرن جنوب السعودية، وتلقى تعليمه في مدارس الرياض، فيما بدأت علاقته بالغناء والموسيقى في سن مبكرة.

وفي عام 2014، بدأ مشواره الفني عبر «إنستغرام»، إذ كان ينشر مقاطع غنائية دون إظهار شخصيته، قبل أن تحقق مقاطعه انتشاراً لافتاً وتلفت الأنظار إلى موهبته.

وشكل تعاونه مع الشاعر فهد المساعد محطة بارزة في بداياته الفنية، من خلال أغنية «نسيتني»، التي حققت انتشاراً واسعاً وتجاوزت مشاهداتها خمسة ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، لتتوالى بعد ذلك أعماله وحضوره في الساحة الغنائية السعودية.