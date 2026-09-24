لم تنجح محاولات ادعاء فقدان الذاكرة في تغيير المسار القانوني لأحد أكبر الملفات القضائية في الكويت، حيث قطعت تقارير الفحص الطبي القول الفصل في الجريمة الأسرية التي وقعت خلال أيام عيد الفطر.

أمام الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف في الكويت، صدر القرار القضائي المؤيد لعقوبة الإعدام بحق مواطن كويتي متهم بإنهاء حياة زوجته في منطقة «بر المطلاع». وجاء القرار بعدما تسلمت المحكمة تقرير الطب النفسي المعين لفحص القوى العقلية للمتهم، والذي كشف بدوره عن مبالغة صريحة في إظهار أعراض مرضية غرضها التمارض والهروب من المساءلة، مؤكداً درايته الكاملة وسلامة ذاكرته ووعيه بتصرفاته لحظة وقوع الواقعة.

وفي الجلسة ذاتها، تثبتت المحكمة من قرار إعدام آخر بحق مواطن في قضية اختطاف طفل في منطقة «ميدان حولي» والتعدي عليه داخل مسكنه.

وتعود كواليس تلك القضية إلى التحريات الدقيقة والسريعة التي ألمت بها مباحث العاصمة الكويتية، حيث نجحت الفرق الأمنية في اقتفاء أثر المتهم وإلقاء القبض عليه خلال فترة لم تتجاوز 24 ساعة من أخذ الطفل، ليطوى الملف رسمياً بتأييد أحكام الإعدام بحق المتهمين في الجريمتين.