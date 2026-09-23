نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.

تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.