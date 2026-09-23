نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.
تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
The National Center of Meteorology warned today of moderate rainfall in the holy capital and the Al-Jumum governorate in the Makkah region.
The accompanying effects include strong winds, near-zero horizontal visibility, hail, flash floods, and thunderstorms. The center indicated that the condition will continue until 8 PM.
The center also warned of moderate to heavy rainfall in the Jazan region, accompanied by strong winds, near-zero horizontal visibility, hail, flash floods, and thunderstorms, affecting the city of Jazan and the governorates of Al-Harth, Al-Dayer (Bani Malik), Al-Rith, Al-Aridah, Al-Eidabi, Faifa, Haroub, Al-Tawal, Samtah, Al-Ahd Al-Masarih, Abu Arish, Dhamad, Sabya, Bisha, Al-Darb, Al-Fatihah Center, and Farasan Island. The center stated that this condition will last until 8 PM.
Moderate rainfall is also expected in the Al-Baha region, accompanied by strong winds, near-zero horizontal visibility, flash floods, hail, and thunderstorms, affecting the city of Al-Baha and the governorates of Baljurashi, Al-Mandq, Bani Hassan, Al-Qura, Al-Aqiq, Al-Mikhwah, Qilwah, Ghamid Al-Zanad, Al-Hajrah, and the neighboring areas.
The center indicated that this condition will continue until 8 PM.