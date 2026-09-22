ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على ملحن معروف، لم تُكشف هويته رسميًا، داخل أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، بعد أن أشارت التحريات إلى حيازته مواد يُشتبه في كونها مخدرة.

وبعد ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق يُشتبه في كونه مخدر الكوكايين، جرى التحفُّظ على المضبوطات وإحالته إلى جهات التحقيق، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة. ووفق ما ورد في التحقيقات الأولية، تضمنت المضبوطات 60 كيسًا من الكوكايين، فيما نُسب إلى المتهم إقراره بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينات من المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها والتأكد من طبيعتها، وبيان مدى مطابقتها للمادة المخدرة محل الاتهام، كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.

ويُعرف الملحن بتعاونه سابقًا مع عدد من المطربين المصريين والعرب، وتقديمه ألحانًا لأعمال غنائية حققت حضورًا جماهيريًا، ما أضفى على الواقعة اهتمامًا داخل الوسط الفني.

وتأتي القضية في إطار الحملات الأمنية المستمرة في مصر لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها، إذ تُحال الوقائع التي يشتبه في ارتباطها بهذه الجرائم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، فيما يظل المتهم متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.





