أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، أن اليوم الوطني يجسد عمق العلاقة التي تجمع أبناء المملكة بوطنهم، وما تحمله هذه المناسبة من معانٍ راسخة في الوجدان الوطني، وما يميز مسيرتها من ثباتٍ في المبادئ ووضوح في التوجه وطموح يتجدد مع كل مرحلة، ونستعيد من خلالها بكل اعتزاز مسيرة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وأرسى من خلالها دعائم دولةٍ موحدة، انطلقت بعدها مسيرة البناء والتطور عبر أجيال متعاقبة، حتى غدت المملكة اليوم واحةً للأمن والاستقرار، وحاضرةً بمكانتها وتأثيرها إقليمياً ودولياً.

وقال نائب أمير المنطقة الشرقية «إن هذه المناسبة الوطنية تجسد ما يحمله أبناء المملكة من اعتزازٍ بوطنهم ووفاءٍ لمسيرته، وما تتجلى فيه من وحدةٍ راسخة وتلاحمٍ بين أبنائه، أسهما في تعزيز مسيرة الوطن وترسيخ مكانته وحضوره، وما تنعم به مملكتنا اليوم، ولله الحمد، من نهضةٍ شاملة ومتواصلة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– حفظهما الله – التي تمضي بالمملكة بثقةٍ واقتدار في مواكبة التحولات المتسارعة، واستثمار الفرص الواعدة، وتعزيز مكتسباتها، وتمكين أبنائها وبناتها، بما يرسخ حضورها ويفتح أمامها آفاقاً أرحب لمستقبلٍ أكثر ازدهاراً وريادة».

وسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.