وسط تأكيدات عسكرية على نجاح الجيش في أسر عدد من الحوثيين بينهم قيادي في سلسلة جبال كهبوب غربي اليمن، أعلن وزير الشباب والرياضة نايف البكري اليوم (الإثنين)، تدشين اللجنة الإشرافية والتنسيقية للإسناد الشعبي للمقاتلين على مختلف الجبهات العسكرية من محافظة عدن.



وقال البكري خلال اجتماع اللجنة برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي: إن إسناد المقاتلين في الجبهات، دفاعًا عن الدولة والجمهورية، يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة، مشددًا على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الدعم والمساندة للقوات والمقاتلين في مختلف الجبهات، مبيناً أن هذه اللجنة هي لجنة دعم ورفد للمقاتلين في الجبهات ابتداء من اليوم.



وأوضح أن هذا العمل يراد منه دعم الجبهات سواء في الضالع أو الساحل أو تعز أو يافع أو الجوف أو مأرب.



وخاطب البكري الشعب اليمني قائلاً: نحن أمام مهمة وطنية نستحضر فيها كل شعبنا أمام المليشيا الانقلابية والمدعومة من إيران، مبيناً أنه سيتم حشد كل الإمكانات من الغرف التجارية والمجتمع بكل ما يملك من إمكانات لدعم المرابطين في الجبهات، لافتاً إلى أن جميع الوزارات ومسؤولي المحافظات ستشترك في دعم المقاتلين في الجبهات.



ولفت إلى أن اللجنة ستتولى عملية الترتيب سواء لقطاعات الدولة أو القطاع الخاص والمجتمع وتنظيمها بما يضمن وصول الدعم والمساندة إلى المقاتلين في الصفوف الأولى، مثمنًا التضحيات التي يقدمها القتلى والجرحى وكل من يشاركون في الدفاع عن اليمن في وجه المشروع الإيراني.



من جانب آخر، أكد مصدر عسكري لـ«عكاظ» أسر قيادي حوثي وستة من مرافقيه في جبهة كهبوب بباب المندب، وبحسب المصدر فإن سلسلة جبال كهبوب جميعها تحت سيطرة قوات الجيش اليمني ولم يستطع الحوثي التقدم شبراً فيها.



وفي مديرية الوزعية غربي تعز، أكدت مصادر عسكرية، إفشال الجيش هجوماً حوثياً على جبل حرض، وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة، كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت مواقع الحوثي في منطقتي الظريفة والمشجب في عدد من مناطق التماس.



بدوره، قال المركز الإعلامي لمحور تعز إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي.



وأوضح المركز أن القوات الحكومية أسقطت طائرتين مسيّرتين تابعتين للمليشيا، إحداهما في جبل جرداد جنوب غربي تعز، والأخرى في جبهة الكدحة غربي المحافظة، وكانت محملة بقذيفة هاون.