أكدت وزارة الداخلية أن المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو تستخدم عمال غيرها، ستطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، والمنع من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.



الإبلاغ عن المخالفين



ودعت الوزارة إلى التقيد بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والإبلاغ عن مخالفيها عبر الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.