تحول سباق سيارات مخالف إلى حادث مأساوي، إثر دهس فتاة في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على الملابسات.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، كانت الفتاة (في العقد الثاني من عمرها)، تعبر أحد الطرق بالمنطقة عندما صدمتها السيارة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص الملابسات.

تحريات أولية عن سباق سيارات

وأفادت التحريات الأولية بأن قائد السيارة كان يقودها ضمن سباق سيارات وقت وقوع الحادث، قبل أن تصطدم مركبته بالفتاة أثناء عبورها الطريق.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن السائق حاول مغادرة موقع الحادث عقب التصادم، إلا أنه فقد السيطرة على السيارة، التي انحرفت عن مسارها واصطدمت بشجرة بالقرب من المكان.

وتواصل الجهات المختصة فحص الملابسات، للوقوف على تفاصيل ما حدث وتحديد المسؤوليات، خصوصاً ما يتعلق بظروف القيادة والسرعة التي كانت تسير بها السيارة، وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالفعل بسباق سيارات كما ورد في التحريات الأولية.

استمرار التحقيقات

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف التسلسل الكامل للأحداث وتحديد المسؤولية عن وفاة الفتاة.