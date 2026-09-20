فيما تبادل يمنيون التهاني بمقتله، أكدت مصادر في محافظة إب اليوم (الأحد) مقتل القيادي الحوثي المنتحل رتبة عقيد صدام مطهر غلاب (أبو عطان) في المعارك الدائرة بمنطقة الوازعية غربي تعز.



وأوضح ناشطون يمنيون في محافظة إب أن أبو عطان من القيادات الحوثية البارزة التي تنقلت في عدد من المناصب مع المليشيا الحوثية، من بينها قائداً لقوات الأمن المركزي الحوثي بمحافظة إب، ومديراً لعدة مديريات بالمحافظة، وأخيراً مديراً لأمن منطقة بني صريم في محافظة عمران.



وقالت المصادر إن أبو عطان الذي تدرب على يد خبراء من الحرس الثوري وحزب الله، كان يقود عصابات الحوثيين في تصفية المناوئين للمليشيا في محافظة إب طوال السنوات الماضية، كما أنه متورط في اختطاف وتصفية عدد من المدنيين ونهب ممتلكاتهم في المحافظة إبان توليه عدداً من المناصب.



وقالت المصادر، أثناء توليه قيادة قوات الأمن الحوثية في إب، شهدت المحافظة جرائم اغتيالات لا حصر لها ولا تزال آثارها حتى اليوم، كما عمل لصالح قيادات حوثية في السطو على الأراضي الزراعية في محافظة توصف بأنها سلة اليمن.



وأفادت المصادر أن القتيل عقب تعيينه في مديرية بني صريم بمحافظة عمران، نفذ جرائم اختطافات واسعة، وبحسب أحد السكان فإنه وراء اختطاف وتصفية شقيقه الذي ينتمي إلى محافظة المحويت والذي نقله إلى جهة مجهولة من أمام محله التجاري وأخفاه تماماً حتى اليوم.



في غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني اليوم قيام القوات الجوية باستهداف عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وعتادها في محافظة البيضاء، مستعرضاً بالفيديو العملية العسكرية.