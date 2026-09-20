رصدت الفرق الرقابية بوزارة الطاقة 847 مخالفة لنظامي المواد البترولية والبتروكيماوية وتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، خلال شهر أغسطس الماضي، عبر 10746 زيارة رقابية.

أبرز المخالفات

وتضمنت أبرز المخالفات المرصودة مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، ومزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة دون ترخيص، وعدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة للغاز، إلى جانب نقل وبيع المواد البترولية من خلال ناقلين غير مرخصين، واستخدام المواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى مخالفات أخرى لأحكام النظامين.