أدان البرلمان العربي بأشد العبارات واستنكر مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابي استهداف مدينة الرياض، مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وقف الاعتداءات السافرة

وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة، ووقوفه إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. ودعا اليماحي المجتمع الدولي -وخصوصاً مجلس الأمن الدولي- إلى تحمل مسؤوليته القانونية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات السافرة وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.