قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف برنامج (البلدوزر) الذي يقدمه مجدي عبد الغني، ومنع ظهور نجمي الكرة ربيع ياسين وأسامة حسن؛ وذلك على خلفية مشادة كلامية حادة وقعت بينهما على الهواء خلال حلقة ناقشت فرص الأهلي في التتويج بالدوري المصري.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أنه وافق على توصيات لجنة الشكاوى باستدعاء الممثل القانوني لقناة (الشمس)، وإيقاف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات، بعد رصد مخالفات في الحلقة المذاعة يوم 19 سبتمبر 2026.

وبدأت الواقعة حين رجّح ربيع ياسين فوز الأهلي بالدوري، ليرد عليه أسامة حسن بعبارة «ابقى قابلني»، قبل أن يتصاعد الخلاف عندما سأله ياسين بسخرية عمّا سيفعله إذا تُوّج الأهلي باللقب، مستخدمًا عبارة «هل ستنتحر مثلًا؟». وتحولت المناقشة إلى مشادة حادة دفعت مجدي عبد الغني لمحاولة تهدئة الأجواء، لكن ياسين غادر الاستوديو غاضبًا، ما اضطر البرنامج إلى الخروج لفاصل إعلاني.

ولا تزال التحقيقات جارية بشأن المخالفات التي رصدتها إدارة الرصد الإعلامي، فيما يستمر حظر ظهور ياسين وحسن حتى انتهاء الإجراءات القانونية.