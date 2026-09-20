في حادثة غريبة شهدتها محافظة أسوان جنوبي مصر، نجحت صيانة دورية لشبكة الكهرباء في فك غموض بلاغ اختفاء واختطاف امتد لنحو ثلاثة أشهر، بعد العثور على جثة تحللت بالكامل في مكان لا يخطر على بال.

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة اكتشاف هيكل عظمي محشور بين الوصلات الحديدية لأحد أبراج الضغط العالي بدائرة مركز دراو، حيث ظلت الجثة معلقة على ارتفاع شاهق طوال 90 يوماً دون أن ينتبه لها أحد من المارة.

تسلسلت الأحداث عندما صعد أحد فنيي شركة الكهرباء لمباشرة أعمال الصيانة الروتينية للخطوط، ليصطدم بوجود بقايا آدمية محشورة في التجهيزات العلوية للبرج. وعلى الفور، توقفت الأعمال وتلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة بلاغاً عاجلاً أدى لتحرك فرق المباحث إلى الموقع.

وكشفت المعاينة الميدانية عن المشهد التالي:

تفكك الجثمان: تسبب طول الفترة والعوامل الجوية في تحلل الجثة تماماً وتساقط بعض العظام أسفل قاعدة البرج.

مقتنيات موقع الحادثة: تحفظت القوات على بقايا تمزقات قماشية وهاتف محمول عُثر عليه بالقرب من الموقع.

عبر مطابقة المتعلقات المضبوطة ببلاغات التغيب المسجلة في المراكز المجاورة، تتبعت المباحث أثر الهاتف المحمول ليتطابق مع بيانات شاب عاطل عن العمل ينتمي لإحدى قرى مركز كوم أمبو، تم الإبلاغ عن اختفائه في ظروف غامضة منذ ثلاثة أشهر.

ورجحت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتوفى تسلل إلى البرج تحت أستار الليل بهدف قص وتفكيك المحولات والنحاس لسرقتها، لكنه تعرض لشحنة كهربائية قاتلة أودت بحياته في الحال، ليبقى جثمانه عالقاً في الأعلى بعيداً عن أعين المارة إلى أن حان موعد الصيانة. وتواصل النيابة العامة الفحوصات الفنية على الهيكل العظمي والهاتف المحمول لاستكمال المطابقة الجينية وتأكيد الهوية رسمياً قبل تسليم البقايا لأسرته.