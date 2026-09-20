كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز حقيقة الأرقام المتداولة بشأن إيرادات فيلمها الأخير (خلي بالك من نفسك)، مؤكدة أن كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل ليس دقيقًا ولا يمكن اعتباره نهائيًا، في ظل غياب جهة رسمية تعلن الإيرادات الفعلية للأفلام.

وقالت ياسمين خلال تصريحات على هامش تكريمها في حفل توزيع جوائز (دير جيست): إنها تتمنى أن تصدر جهة موحدة الأرقام الحقيقية لجميع الأفلام، مضيفة: «موضوع الإيرادات ده أنا نفسي نفرح، بس مش هينفع أقول أي رقم لأن المنافسين برضه مقالوش.. كل الإيرادات اللي بتنزل دي مش الحقيقية».

وأوضحت أن إعلان الأرقام بشكل رسمي وموحد من شأنه إنهاء الجدل الدائر حول الإيرادات، بدلًا من الاعتماد على تقديرات غير مؤكدة أو أرقام متداولة عبر السوشال ميديا، مشيرة إلى أن الشفافية في إعلان الإيرادات ستصب في مصلحة الصناعة والجمهور معًا.