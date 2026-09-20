شهدت علاقة الفنانتين أصالة نصري ونانسي عجرم تطورًا لافتًا، بعدما تبادلتا رسائل ودية عبر منصة «إكس»، حملت إشارات واضحة إلى تجاوز الخلافات وبدء مرحلة جديدة بينهما، وذلك بعد سنوات من الجفاء والتكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وجاء هذا التقارب بالتزامن مع عودة أصالة إلى الغناء في دمشق بعد غياب طويل، إذ بادرت نانسي إلى تهنئتها بهذه المناسبة، معربة عن سعادتها بعودتها إلى جمهورها السوري.

نانسي تهنئ أصالة

بادرت نانسي بتهنئة أصالة على عودتها إلى دمشق، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة، لترد أصالة برسالة حملت إشادة بنانسي وتقديرًا لمسيرتها، مؤكدة رغبتها في أن تجمعهما صداقة حقيقية، كاشفة عن اتفاقهما على اللقاء والسهر معًا قريبًا.

وقالت أصالة في منشورها: «تعرفي يا نانسي إني كنت عم فكر أبعت لك رسالة قلك فيها إنك شاطرة وحلوة ومخلصة وبتستحقي النجاح، لأنك طموحة، وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك، ومع الوقت صار إلك كل التقدير بنفسي.. وقريبًا رح نسهر سوا».

كيف بدأت أزمة أصالة ونانسي؟

وتعود بداية الحديث عن وجود توتر وخلافات بين النجمتين إلى عام 2015، بعدما أثارت إحدى حلقات برنامج «صولا» جدلًا واسعًا، عقب حديث أصالة عن فنانة دون أن تذكر اسمها، قبل أن يربط مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين تلك التصريحات ونانسي عجرم.

وبعد سنوات، تحدثت نانسي عن الأمر خلال ظهورها في برنامج «مجموعة إنسان» عام 2019، وقالت إنها لا تعتبر نفسها على خلاف مع أصالة، مؤكدة احترامها لها ولتجربتها الفنية.

مواقف أعادت التقارب بينهما

ومع مرور الوقت، ظهرت مواقف ساهمت في تهدئة الأجواء بين النجمتين، من بينها نفي أصالة تصريحات مسيئة نسبت إليها تجاه نانسي خلال الأزمة التي تعرضت لها الأخيرة عام 2020.

وفي عام 2024، وقفت أصالة إلى جانب نانسي بعد الجدل الذي أثير حول صورة جمعتها بمدون سياحي، وأشادت بمسيرتها الفنية وبمكانتها، في موقف عكس استمرار مساحة التقدير بينهما رغم ما أثير سابقًا حول علاقتهما.

صفحة جديدة بين أصالة ونانسي

وجاءت الرسائل الأخيرة لتضع حدًا لسنوات من التكهنات حول العلاقة بين أصالة ونانسي، بعدما حملت كلمات كل منهما للأخرى مشاعر واضحة من الود والتقدير، حيث نتجه العلاقة بينهما إلى صفحة جديدة، بعدما أعلنت أصالة رغبتها في توطيد صداقتها بزميلتها.