كشفت وسائل إعلام تركية تفاصيل إفادة الممثل التركي أراس بولوت إينيملي أمام النيابة، ضمن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في باكيركوي بشأن قضايا مرتبطة بالمواد المخدرة، وشمل عدداً من مشاهير الفن والإعلام والرياضة.

وأوضح إينيملي في إفادته أنه لا يتعاطى مواد مخدرة أو منبهة، ولا تربطه صلة بأشخاص معروفين بترويجها، مؤكداً أنه لم يستعن بأي وسيط للحصول عليها، ولم يُجرِ تحويلات مالية لأي شخص بغرض شرائها.

وأشار إلى أن هاتفه وتطبيقاته لا تتضمن وسائل تشفير إضافية، باستثناء رمز قفل الجهاز، لافتاً إلى أنه سلّم الرمز طوعاً للجهات المختصة لإتاحة فحص الهاتف ضمن إجراءات التحقيق.

وأضاف أنه لم ينظم في منزله أو في أماكن مفتوحة ومغلقة حفلات مرتبطة بتعاطي تلك المواد، كما لم يقم بتنظيم فعاليات مماثلة على متن يخوت أو قوارب، ولم يحضر حفلات أو مهرجانات أو أماكن ترفيهية شهدت تعاطيها.

واختتم إينيملي إفادته برفض الاستفادة من أحكام «الندم الفعّال»، مؤكداً أنه لم يرتكب جريمة تستوجب اللجوء إليها، فيما تتواصل الإجراءات القانونية وفحص الأدلة المرتبطة بملف التحقيق.