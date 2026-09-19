حددت أمانة العاصمة المقدسة 7 شروط أساسية لمعالجة أوضاع المساكن القائمة بوضع اليد، ضمن الإجراءات المنظمة لاستقبال طلبات التملّك، كما حددت 7 خطوات لتقديم الطلب واستكمال إجراءات إصدار صك التملّك.

متابعة عكاظ لملف مساكن وضع اليد

واشترطت الأمانة أن يكون المسكن قائماً فعلياً، ومأهولاً بالسكن، وألا يملك مقدم الطلب مسكناً آخر، وألا يقع الموقع داخل حدود الحرم، أو ضمن خطوط التنظيم أو المواقع الممنوع تملكها، وألا يكون على الموقع نزاع قبلي أو هجرة مستحدثة، وألا يقع ضمن المخططات أو حرم الخدمات والمرافق.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الفئات المستهدفة هي من لديهم مسكن قائم ومؤهل للسكن، ولا يملكون مسكناً آخر، وتنطبق عليهم الاشتراطات المحددة لمعالجة أوضاع المساكن القائمة بوضع اليد.

وبينت الأمانة أن إجراءات تقديم طلب التملّك تبدأ بـتقديم الطلب للأمانة عبر المكاتب الهندسية، يلي ذلك التحقق من عدم وجود مسكن آخر للمواطن، والتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات المعتمدة، ثم إجراء معاينة ميدانية للموقع والتحقق منه، وإثبات حدوده وتحديد مساحته بدقة.

وتشمل الإجراءات كذلك تقدير قيمة الأرض بواسطة لجنة التقدير، وصولاً إلى رفع المعاملة لاستكمال إجراءات إصدار صك التملّك.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت، (الخميس) الماضي، استقبال طلبات معالجة أوضاع المساكن القائمة بوضع اليد، ودعت من تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم طلبات التملّك للأمانة عبر المكاتب الهندسية، لاستكمال الإجراءات وفق الاشتراطات المعتمدة.

ويأتي إعلان الأمانة بعد نحو شهرين من نشر «عكاظ»، في 26 يوليو 2026، تقريراً بعنوان «إلزام الأمانات والبلديات بإنهاء تملّك مساكن وضع اليد خلال 35 يوم عمل»، كشفت فيه إلزام وزارة البلديات والإسكان الأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات طلبات تملّك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال 35 يوم عمل، بهدف توحيد الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بعد رصد تباين في آلية تطبيق الأوامر السامية المنظمة لهذا الملف.