كشف وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح جانباً لافتاً من مواقف الفنانة السورية أصالة نصري تجاه بلدها، مشيراً إلى أنها سبق أن باعت بعض مجوهراتها الشخصية، وقدمت عائدها دعماً لسوريا، مستعيداً ما وصفه بموقف إنساني يعكس دعمها لبلدها خلال إحدى الفترات الصعبة.

وجاء حديث وزير الثقافة بالتزامن مع لقاء أصالة بوزيري الثقافة والشباب والرياضة في سوريا، قبيل حفلها المرتقب مساء اليوم في صالة الفيحاء بالعاصمة دمشق، والذي تعود من خلاله إلى الغناء في سوريا بعد سنوات من الغياب.

وزير الثقافة السوري: أصالة قدمت نموذجاً داعماً لبلدها

وقال محمد ياسين صالح، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أصالة لم تتردد في تقديم الدعم لسوريا، مستشهداً بموقفها من مجوهراتها، وأضاف: «في يوم من الأيام أصالة كانت تبيع مجوهراتها لتساعد بلدها سوريا.. فنانة معدنها ذهبي».

وأوضح وزير الثقافة السوري أن أصالة تبرعت بمجوهراتها دعماً للثورة السورية، معرباً عن تقديره لمواقفها وما قدمته خلال تلك المرحلة.

أصالة تستعد للغناء في دمشق

وعلى هامش اللقاء، تحدثت أصالة عن عودتها إلى الغناء في دمشق، معربة عن أمنيتها في أن تتمكن مستقبلاً من إقامة حفل داخل ملعب لكرة القدم، حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من جمهورها حضور الحفل.

وتأتي عودة أصالة إلى دمشق بعد سنوات من الغياب عن إحياء الحفلات في سوريا، فيما تستعد للقاء جمهورها في صالة الفيحاء، وسط اهتمام جماهيري بعودتها إلى المسرح السوري.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد السوري، إلى جانب عدد من أبرز أعمالها الغنائية التي ارتبط بها جمهورها على مدار مسيرتها الفنية.