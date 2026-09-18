تراجعت أسعار النفط الخام للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، وتتجه أسعار خام «برنت» لتسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، مع تقييم الأسواق آفاق الصراع في الشرق الأوسط.



وبلغ سعر برميل نفط «برنت» تسليم شهر نوفمبر 102.53 دولار، بتراجع قيمته 2.21 دولار بنسبة انخفاض 2.10%.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في وقت مبكر اليوم (الجمعة)، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أفادت بتعرض ناقلة نفط ترفع علم توغو للاستهداف أثناء محاولتها القيام بـ «عبور غير قانوني» لمضيق هرمز أمس (الخميس)، وفقا لوكالات إعلامية غربية.

ومن المقرر مناقشة الحرب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، حيث سيتمكن وفد إيراني من الحضور، وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.



وتترقب الأسواق صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة من شركة «بيكر هيوز»، في وقت لاحق اليوم، للتعرف على آفاق الإمدادات الأمريكية.