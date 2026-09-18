ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4352.60 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4391.60 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 65.64 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.9% إلى 1785.55 دولاراً، وكسب البلاديوم 0.1% إلى 1292.47 دولاراً.