ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4352.60 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4391.60 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 65.64 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.9% إلى 1785.55 دولاراً، وكسب البلاديوم 0.1% إلى 1292.47 دولاراً.
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط
18 سبتمبر 2026 - 09:21 | آخر تحديث 18 سبتمبر 2026 - 09:21
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عكاظ (لندن)
ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار.