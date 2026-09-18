أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها أمس (الخميس) على ارتفاع جماعي، مدعومةً بتراجع عوائد السندات وأسعار النفط، إلى جانب مكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا، لتتعافى الأسواق من خسائر الجلسة السابقة التي جاءت عقب قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في 3 أعوام.



وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنهاية الجلسة بنسبة 0.61%، ما يعادل نحو 316 نقطة، ليغلق عند مستوى 51778 نقطة.



كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.14%، بما يعادل نحو 85 نقطة، مسجلاً 7637 نقطة، فيما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.69%، أو نحو 439 نقطة، ليصل إلى 26418 نقطة، بدعم من أداء أسهم التكنولوجيا.



مكاسب جماعية للأسواق الأوروبية



وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 642 نقطة.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.19% إلى 10816 نقطة، فيما زاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.70% إلى 25716 نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.57% إلى 8186 نقطة.



«نيكي» يصعد في اليابان



وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.33%، منهياً التداولات عند 64136 نقطة، فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.80% إلى 4094 نقطة.



في المقابل، تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.44% إلى 24604 نقطة، بينما انخفض مؤشر سينسيكس الهندي بشكل طفيف بنسبة 0.03% إلى 74314 نقطة.