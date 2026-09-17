يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقد اجتماع مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم، لبحث تطورات الحرب مع إيران ومسارها.

وبحسب موقع «أكسيوس»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة مباشرة على الاجتماع، من المتوقع أن يعرض ترمب خلال اللقاء أفكاراً بشأن إستراتيجية التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، في وقت يعمل وفريق من كبار المسؤولين الأمريكيين على إعداد خطة لـ«اليوم التالي»، يُتوقع استكمالها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتشمل قائمة الدول المدعوة للاجتماع السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، فيما بدأت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس (الأربعاء)، توجيه الدعوات الأولية للمشاركة في اللقاء.