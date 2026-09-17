أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة، (الثلاثاء) 4 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 15 سبتمبر 2026م. وأكدت المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان على البلد الحرام، أرض الرسالة ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، يمثل تكراراً لممارسات مليشيا الحوثي في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذه المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد المحاولة الأولى في 27/7/2017م. وأشادت المملكة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، التي تصدت للاعتداء وتمكّنت من اعتراض الطائرة المسيّرة وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وجدّدت المملكة دعوتها المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الجسيمة، واتخاذ موقف حازم تجاه اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، فضلاً عن تهديدها حرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والتجارة الدولية.

وأكدت المملكة مجدّداً حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وحماية جميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.